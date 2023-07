Mareš to vraj neustál: HÁDKA S Darou Rolins?!

PRAHA - Moderátor Leoš Mareš sa pred časom pustil aj do organizovania podujatí. Jedným z nich bol aj veľkolepý koncert Dary Rolins, ktorý mal naozaj úspech. Aktuálne sa však šepká, že vzťahy tejto dvojice sú narušené a okolo ďalšieho koncertu je podozrivo ticho...

Leoš Mareš stál napríklad aj za šou komika Štěpána Kozuba. Nebýva zvykom, aby si stand-up vystúpenie trúflo na obrovskú halu a vypredalo ju. Po úspechu údajne Mareš začal pracovať na organizácii ďalšej série vystúpení, no Kozub povedal nie.

„Štěpán mu povedal, že pokračovanie v žiadnom prípade robiť nebude. Bol to fór, podarilo sa to, ale neverí, že ďalšia šou by mala rovnaký ohlas,” tvrdí zdroj časopisu Sedmička.

Trochu podobnú schému vidno aj v prípade Dary Rolins. Tá pripravila návštevníkom veľkolepú šou, ktorá naozaj zaujala a získala si veľký ohlas. A Leoš, ako správny producent, zavetril príležitosť a okamžite sa rozhodol tento úspech zopakovať. „Od nedele tú myšlienku nemôžem pustiť z hlavy. Trvalo mi päť dní, kým som ju presvedčil,” priznal sám na sieti Instagram. „Termín zatiaľ nemáme, ale Dara 2 bude,” vyhlásil začiatkom februára.

Lenže zatiaľ to vyzerá tak, že odvtedy pokračovanie nenadobudlo žiadne jasnejšie kontúry. A medzi Marešom a Rolins to vraj škrípe. „Neviem presne, čo bolo dôvodom, ale viem, že Leoš je s Darou pohádaný a aktuálne sa spolu nerozprávajú,” tvrdí človek z moderátorovho okolia. „Ak si pamätáte, krátko po koncerte v O2 aréne Leoš na svojom Instagrame povedal, že s Darou urobia ďalšiu šou, ale je leto a nič sa nedeje. Myslím, že sa nezlučovali ich predstavy a Leoš sa klasicky urazil,” dodal zdroj.

Topky.sk sa spojili so slovenskou speváčkou a tá na informácie o hádke reagovala jediným slovom: „Nezmysel.” Leoš Mareš sa zatiaľ k aktuálnemu vzťahu s Darou nevyjadril.