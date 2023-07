Rolins sa o seba vie postarať, ale... Dovolenku má PLATIŤ CHLAP!

Speváčka Dara Rolins už dva roky tvorí pár s bývalým futbalistom Pavlom Nedvědom. Obaja sú zabezpečení, majú dostatočne veľké majetky a vedia si na seba zarobiť.

Napriek tomu existuje oblasť, kde speváčka prenecháva kormidlo svojmu frajerovi, nech sa o ňu postará. Ide o dovolenky. Dvojica sa najbližšie chystá na Sardíniu a do Miami. Portál iDnes.cz pri tejto téme zisťoval, aký má Dara dovolenkový rozpočet.

„Ja si myslím, že rozpočty na dovolenke majú riešiť muži. Takže dúfam, že Pavlík bude mať dosť peňazí na jedlo a dobré víno. To je všetko, čo ma dovolenke zaujíma,” povedala známa Slovenka so smiechom. „My sme také malinké s Laurou. My toho zase toľko nezjeme a nevypijeme,” dodala veselo. Ako to máte s platením na výletoch vy?

