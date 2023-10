Známa Slovenka o SEXE s partnerom: Bolo to dosť NAH*VNO!

Prvý sex zhodnotila takto! (Zdroj: pixabay.com)

Priscilla Versluis, známa predovšetkým z romantickej šou Ruža pre nevestu, najnovšie prijala pozvanie do obľúbenej relácie rádia Viva s názvom K-Fun. Moderátori Ing. Vagimír a Doc. Hormón sa dozvedeli pikantnosti z jej sexuálneho života!

Počas živého vysielania prišlo aj na tému prvých skúseností v oblasti sexu. Priscilla si servítku pred ústa nekládla a povedal na rovinu všetko tak, ako to v skutočnosti bolo. Prvé zblíženie so svojím partnerom zažila v 16 rokoch na Vianoce.

Priscilla Versluis (Zdroj: Vlado Anjel)

„Ja som s ním bola prvého pol roka a až po pol roku som mu na Vianoce povedala, že dobre okej, tak teraz je ten čas. Som pripravená,” zverila sa. „Aj psychicky som už bola na to pripravená, ja som si hovorila, že áno, mám čas, mám čas a potom som si povedala aj pri ňom, že vydržal pol roka, že mi je verný, že je to trvácny vzťah, už som s ním dlho,” opísala svoje vtedajšie rozhodnutie.

Neskôr sa jej moderátori opýtali aj na to, aké to vlastne pre ňu bolo. „Bolo to dosť nah*vno,” zhodnotila úprimne bez zaváhania. „Ten môj prvý sex s ním bol taký, že on mi povedal: No tak poď na mňa a rob si čo chceš. A ja som to nevedela, že čo, však to bolo moje prvýkrát. A on, tak rob si. A ja kukám, že j*be? Asi sa mu nechcelo,” porozprávala so smiechom. Prvý sex sa tak nezapísal do jej pamäti ako ten z tých lepších. S priateľom boli spolu 3 roky.

Priscilla Versluis (Zdroj: Ján Zemiar)

