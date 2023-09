DRAMATICKÝ rozchod slovenského herca: Partnerka ho bodla NOŽOM!

Sáva Popovič (Zdroj: Ján Zemiar)

Sáva Popovič je slovenský herec a tiež člen známej skupiny Kopytovci. Najnovšie prijal pozvanie do relácie Rádia Viva s názvom K-Fun. S verejnosťou sa podelil o čo-to zo svojho súkromného života, ktorý neprezentuje tak často, ba skoro vôbec.

Neskrýva to, že je žiarlivý a neveru by v žiadnom prípade nedokázal odpustiť. V minulosti to so svojimi partnerkami vôbec nemal jednoduché. Na vlastnej koži zažil to, že svoju priateľku načapal s niekým iným a tiež si prešiel poriadne dramatickým rozchodom.

Moderátori sa ho opýtali, či ho niekedy nejaká žena chorobne prenasledovala. „Áno a jedna ma pichla nožom," šokoval svojimi slovami aj Doc. Hormóna a Ing. Vagimíra. „To nemyslíš vážne! Ale to ste mali už vzťah asi taký dlhší, hej? Keď ťa pichla, že bola nahnevaná," opýtal sa ho jeden z nich. „Áno, lebo som ju opustil," priznal otvorene.

Jeho odpovediam sa obaja nestačili diviť a doslova neveriacky o jeho slovách pochybovali. „To sa ti stalo normálne, že si opustil a ona ťa takto napadla?" spovedali ho. „Áno, vážne," dodal v skratke. Žiadne bližšie informácie však k tomu, čo sa mu v minulosti presne stalo, neposkytol. Ak si chcete vypočuť časť s Kopytovcami, nájdete ju nižšie.