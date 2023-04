Cohenova Hallelujah dostala novú slovenskú verziu: Text Daniela Heviera naspieval Robo Opatovský

Pocta Cohenovi je novou skladbou speváka Roba Opatovského. Toho koncom minulého roka oslovil textár Daniel Hevier so slovenským textom na svetový megahit Hallelujah. Textársky skvost pretavil spevák spoločne s Romanom Mečiarom do umeleckého diela, ktoré má iba tie základné ingrediencie a, podobne ako originál, vyvoláva silné emócie. Fanúšikovia ju budú môcť počuť aj naživo počas najbližších aprílových koncertov v Nitre, Košiciach a Michalovciach.

Príbeh skladby Hallelujah od Leonarda Cohena sa začal písať v roku 1974. Takmer desať rokov trvalo, kým bol Cohen spokojný s jednou z 180 verzií a nahral ju. Bolo pre neho veľkým nemilým prekvapením, keď ho vydavateľ odmietol. Skladbu sa podarilo zpopularizovať až Johnovi Caleovi a neskôr Jeffovi Buckleymu. V roku 1994, keď Cohen končil svoj pobyt v budhistickom chráme v Kalifornii, sa dozvedel, že Dreamworks chcú použiť jeho skladbu v animovanom filme Shrek. Tento film vdýchol skladbe doslova nový život a viedla k mnohým coverom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Filip Cemper

„Tento text som napísal pred desiatimi rokmi. Čo bolo aj pre mňa neuveriteľné, keď som to zistil,“ povedal textár a majster pera Daniel Hevier. „Po celý ten čas som hľadal vhodného interpreta, až kým som ho nenašiel v Robovi Opatovskom,“ dodal. Autor nechcel robiť preklad pôvodného originálu. Ako sám hovorí: „Je to moja pocta tomu, ako vnímam Leonarda Cohena už od svojej mladosti. Je to príbehová pesnička. Nadčasová. Ukazuje silu umenia a hudby.

Text Pocta Cohenovi prišiel Robovi Opatovskému v období pracovnej vyťaženosti: „V tom čase som bol na svojom vianočnom turné a nemal som veľa času. Prisľúbil som však, že sa tomu budem pri najbližšej príležitosti venovať.“ Začiatkom tohto roka sa spevák k textu naozaj dostal a ako ho čítal, doslova ho chytil za srdce. „Je to emočne nabitý a silný text. Nie je tam žiaden balast. Nič naviac. Skrátka dokonalý text. A tak sme aj s Romanom Mečiarom pristupovali k jeho nahratiu. V nahrávke nie je nič naviac. Len gitara, basová gitara a spev,“ povedal R. Opatovský.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Filip Cemper

Umelci nechceli vrstviť ďalšie nástroje a takpovediac šperkovať skladbu. „Chceli sme, aby vynikla zemitosť a umeleckosť skladby a hlavne jej textu. Dodnes vzniklo mnoho verzií, a tú našu vnímame naozaj ako Poctu Cohenovi. A ja osobne aj ako poctu Danovi Hevierovi,“ vyznal sa spevák, pre ktorého je cťou, že ho textár oslovil. Do budúcna verí, že sa karta aj obráti a bude ho môcť osloviť s melódiou, aby pripravili aj spoločnú autorskú skladbu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Filip Cemper

Videoklip ku skladbe sa nesie v podobnom duchu ako samotná nahrávka. Surové zábery z nahrávania skladby v štúdiu a prvé stretnutie Roba Opatovského a Dana Heviera. „Videoklip rozpráva príbeh o tom, ako vznikla naša spolupráca. Je to príbeh textu, ktorý nás spojil,“ dodal Opatovský.

Skladba je v súčasnosti k dispozícii vo forme videoklipu na sieti YouTube a bude súčasťou už najbližších koncertov Roba Opatovského v rámci jeho jarného turné v Nitre (22.4.), Košiciach (28.4.), Michalovciach (29.4.), Novom Meste nad Váhom (12.5.) a v Bratislave (1.6.). Vstupenky na toto turné sú k dispozícii v sieti Predpredaj.sk.

- reklamná správa -