Trestné oznámenie od dobitej miss polícia ZMIETLA ZO STOLA: Vyjadrenie právnika!

BRATISLAVA - Pozitívnej odpovede sa od polície nedočkala! Bývalá misska Ráchel Karnížová (22) by na incident z apríla už najradšej zabudla. Prípad sa však neuberá smerom, ktorým by chcela. Keď jej začiatkom prišlo z polície vyrozumenie, že konanie jej bývalého priateľa Tomyho Kottyho (31) je len priestupok, podala odvolanie. Aj to však polícia zmietla zo stola. Prečítajte si vyjadrenie moderátorovho právnika!

V apríli tohto roka bývalá miss Ráchel Karnížová obvinila svojho vtedajšieho partnera Tomyho Kottyho z napadnutia a znásilnenia. Všetko vtedy priznala na sociálnej sieti Instagram a na svojho ex podala trestné oznámenie. To však polícia zamietla a jeho konanie označila len za priestupok. Nepomohlo ani odvolanie.

„Pred asi 2 mesiacmi som podávala odvolanie na rozhodnutie, ktoré mi prišlo z polície ohľadom incidentu, ktorý sa stal u mňa v mojom bývalom byte, kde mi môj frajer totálne zničil byt. Podľa polície to bol priestupok. Včera mi došlo rozhodnutie, kde to znova a definitívne zamietli,“ vyjadrila sa začiatkom augusta Ráchel a dodala, že hoci by na celú vec už najradšej zabudla, nechce to nechať tak.

Nám sa teraz podarilo získať aj vyjadrenie od Tomyho právnika, ktorý sa po liečení pomaly opäť vracia do bežného život. „V súvislosti s incidentom, ktorý sa stal dňa 08.04.2023 ako právny zástupca klienta Tomáša Drahoša potvrdzujem, že zo strany Ráchel Karnižovej bolo na môjho klienta podané trestné oznámenie, pričom vo veci nedošlo k začatiu trestného stíhania. Klient bol vypočutý v predmetnej veci v procesnom postavení podozrivý, pričom vyšetrovateľ PZ rozhodol s ohľadom najmä na obsah trestného oznámenia, výsluch môjho klienta a predložené dôkazy o odovzdaní veci príslušnému orgánu na prejednanie priestupku,“ vyjadril sa advokát Mgr. Martin Berec.

„Vo veci aj napriek sťažnosti Ráchel Karnižovej proti uzneseniu vyšetrovatreľa PZ nedošlo k začatiu trestného stíhania a to vzhľadom na skutkový stav veci a predložené dôkazy, ktoré preukázali, že zo strany môjho klienta nedošlo ku konaniu, ktoré by naplnilo znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona a zároveň ku konaniu, ktoré popisuje Ráchel Karnižová vo svojom trestnom oznámení,“ dodal Berec.

