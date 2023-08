Kotty je doma z liečenia: Prvé OFICIÁLNE vyjadrenie... Dobitá miss vraj nehovorí pravdu!

Prvé slová exmarkizáka! (Zdroj: Instagram T.K.)

Prípad dobitej miss Ráchel Karnížovej vám nemusíme predstavovať. Modelka v apríli obvinila svojho priateľa, moderátora Tomyho Kottyho zo znásilnenia a domáceho násilia. Zatiaľ čo sa ona od incidentu vyjadrovala už mnohokrát, jej bývalý bol ticho.

Dištancoval sa od sveta a odišiel na protialkoholické liečenie. Nevedel o ničom, čo na sociálnych sieťach koluje a čo na neho ryšavka hovorí. Zistil to, až keď sa vrátil domov. Po 4 mesiacoch je späť a po prvýkrát sa vyjadril k celej situácii.

Vo svojej výpovedi, ktorá je dostupná na jeho profile, sa voči obvineniam Ráchel bráni. Podľa jeho slov nehovorí celú pravdu a pár vecí zatajila. Na začiatku, keď sa dozvedel, z čoho všetkého ho obvinila, neveril vraj vlastným očiam. Vyvrátil to, že násilne vnikol do jej bytu, že by ju znásilnil, že by ju zhodil z postele, ale aj to, že by o ňu hasil špaky, čo tvrdila na polícii. Kotty musel všetky jej tvrdenia vyvrátiť dôkazmi.

„Toto sa zmietlo zo stola, keďže je úplne jasné, že žiadne obmedzovanie domovej slobody ani násilné vniknutie sa tam neudialo,” zaznelo z jeho úst s tým, že ak by ho jeho ex nechcela pustiť dnu, tak sa tam nemá ako dostať. „Ak si niekto reálne myslí, že tá hádka prebiehala tak, ako to ona odprezentovala, že ona tam chuderka sedela a plakala do vankúša a ja som po nej 6 hodín vrieskal, tak možno takto niektoré hádky prebiehajú, ale určite nie s človekom, ako je ona,” pokračoval.

Dokonca sa vyjadril, že pri ich ostrej výmene názorov nevyronila ani slzu a je prekvapený z toho, že plače na Instagrame. „Keby povedala celú pravdu, že ako to v skutočnosti bolo a čo sa dialo ešte po tom, tak by si všetci klepli na čelo a povedali, že tak tebe musí akože úplne... Lenže ona celú pravdu nepovedala a pár vecí tam zatajila,” tvrdí Kotty.

„Keby si niekto myslel, že slovenské právo funguje tak, alebo že vyšetrovania fungujú takým spôsobom, že slovo proti slovu, nám sa to nechce riešiť, tak tým pádom to dáme jemu, je zbavený obvinenia, no tak to je že p*čovina ako mraky,” dodal smerom k verdiktu polície, ktorá trestné stíhanie voči jeho osobe zamietla.

Podľa neho samotní muži zákona prišli s iniciatívou tento prípad riešiť a riadne ho prešetriť. „Ona na žiadnu výpoveď sama od seba nešla, ona nešla podávať žiadne tresné oznámenie, ona bola predvolaná generálnym prokurátorom Slovenskej Republiky,” uviedol veci na pravú mieru.

Z jeho slov je jasné, že je z celej situácie sklamaný a veľmi ho prekvapuje to, ako sa Ráchel na sociálnych sieťach či v podcastoch prezentuje. Sám povedal, že nové veci na ňu vyťahovať nebude, bude sa len brániť voči tomu, čo odznelo z jej úst. To, ako to v skutočnosti bolo, vedia najlepšie len oni dvaja. Na koho strane ste?