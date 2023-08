Takto si svoje narodeniny nepredstavovala: Dobitú miss OKRADLI!

Ráchel na cestu vlakom nebude spomínať v dobrom. (Zdroj: Instagram R.K.)

Ráchel Karnižová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka účinkovaniu v Bez servítky či Nákupných maniačkach. O pár mesiacov neskôr sa dala dokopy s moderátorom Tomym Kottym, no ich vzťah skončil naozaj vyostrene. Bitka či znásilnenie, aj toto sprevádzal ich rozchod, ako sama pred časom priznala.

Momentálne si bývalá miss užíva slobodu najviac ako sa len dá. S kamarátmi chodí po rôznych zábavách, kde provokuje odvážnymi outfitmi. Tento víkend sa rozhodla zúčastniť sa jedného z českých festivalov. Tam oslavuje totiž svoje 22. narodeniny.

(Zdroj: Tv Joj)

Výlet však začal veľmi nečakane. Do susedného Česka cestovala vlakom, v ktorom ju niekto okradol. „Nejaký k*kot mi uj*bal 20 eur vo vlaku a drobné," rozčúlila sa. „Keby neuj*bal tie medenáky, tak by som si to reálne nevšimla, ale mala som podozrivo ľahkú peňaženku, takže som si to všimla," vyjadrila sa.

Okradli ju počas toho, ako si po ceste pospala. „To si ani v kľude nemôžete zdriemnuť vo vlaku," dodala sklamane. Aj takéto situácie nás upozorňujú na to, aby sme za každých okolností boli obozretní a dávali si na svoje veci pozor.