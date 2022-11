Totálne zúfalstvo v Extrémnych premenách: Zhodila desiatky kíl a potom...

Monika sa pred 5 rokmi vydávala s váhou okolo 140 kilogramov. A tak neniesol manžel v náručí ju, ale ona jeho. Zdalo sa, že obezita jej nijako extrémne neprekáža, no keď chcela otehotnieť, verdikt lekárov bol jasný. „Veľmi by som si priala mať rodinu a dieťa a jednoducho v tomto tele to nejde. Keď vidím svoje kamarátky, že tie svoje deti majú, tak... Je to ťažké,” priznala Pajtinková.

Dokonca ju tento problém donútil rozmýšľať aj nad rozvodom s manželom Prosperom. „Ja som aj plakala, lebo som rozprávala na tému dieťa, že keď nemôže mať so mnou dieťa, aby so mnou nezostával,” prezradila.

Nakoniec sa prihlásila do Extrémnych premien, aby v prvom rade vyriešila tieto svoje ťažkosti. Nadbytočné kilá jej totiž spôsobili problém s menštruáciou aj dočasnú neplodnosť, keďže jej vynechávala ovulácia.

A sama schudnúť nedokázala. „Čo sa týka sladkostí, mňa nezastaví nič. Pre mňa sú sladkosti možno ako pre narkomana droga. V tom čase, keď som tú sladkosť jedla, som nemyslela na žiadne dôsledky, čo bude, že sa mi to odrazí, koľko to má kalórií atď. Proste potrebovala som to v rámci svojej závislosti, tak som si to dala,” uviedla k svojmu stravovaniu.

V prvý deň nástupu do bootcampu jej váha ukázala 132 kilogramov. Vďaka odhodlaniu a snahe sa jej hmotnosť pomaly znižovala. Potom však prišiel nepríjemný šok. V snahe o dieťa totiž nejde len o Moniku, jej manželovi vyšiel zlý spermiogram. „V podstate 5 rokov sa snažíme, chceme a to dieťa teda nemáme. Hovorím si, že to nezvládnem, že ja teda to dieťa nikdy mať nebudem,” vzlykala zúfalá Monika.

Dokonca sa trochu aj hnevala na svojho manžela. „Normálne ma to štve, pretože tiež je to o životospráve celé, čo sa týka spermií. Proste nemá pocit, že by potreboval jesť vitamíny, zeleninu, ovocie... Samozrejme, tiež pohyb, to by jednoducho potreboval aj on,” žalovala sa do kamery a následne oslovila aj samotného Prospera: „Bábätko asi nepríde len, keď ja budem chudá a ty budeš mať problém.”

