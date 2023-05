Vážny úraz markizáckej moderátorky: Spadla zo schodov... AU, to nevyzerá dobre!

BRATISLAVA - Takto si to nepredstavovala! Markizácka moderátorka sa včera ponáhľala na električku, ale čo čert nechcel... Spadla zo schodov a zranila sa. Pre istotu ráno navštívila lekára a ten pre ňu nemal dobré správy.

Diana Hágerová dnes vystrašila všetkých svojich fanúšikov. Ráno totiž na Instagram pridala záber z chirurgie. Ako sama uviedla, takto si svoj začiatok dňa nepredstavovala. Nikto ani len netušil, čo sa moderátorke mohlo prihodiť. Teraz je to už však jasné... Po tom, ako prišla od lekára domov, ozrejmila, čo sa jej vlastne stalo. Uff, nie je to ale nič príjemné!

Včera sa ponáhľala na električku a v tom zhone nešťastne spadla zo schodov... „Nestalo sa nič nejako extra vážne, len som včera utekala na električku a spadla som pri tom zo schodov a teda vyvrtla som si nohu,” prezradila hneď v úvode.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram D.H.

Pre istotu sa rozhodla nechať si nohu prezrieť odborníkom. Ten veruže pre ňu nemal dobré správy. „Som to bola dať skontrolovať, či to nie je nič extrémne vážne. Každopádne budem musieť na pár dní zmeniť svoj program a ležať trošku viacej, ako som predpokladala, ale nevadí. Asi to tak teda malo byť a mala som si dať trošičku pauzu,” dodala.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram D.H.

Nuž, aj takéto nečakané veci sa môžu stať komukoľvek a kedykoľvek, a preto si treba dávať na seba pozor za všetkých okolností. Zbytočne sa neponáhľať, pretože to môže skončiť aj takto nešťastne. Moderátorka sa však neľutuje a je zjavné, že sa zo svojej chyby poučí do budúcna.

Diana má zafixovanú nohu a momentálne bude musieť najbližšie dni chodiť len v letnej obuvi kvôli opuchu. „Chcela som ukazovať peknú pedikúru, tak tuto to mám. Nohu mám tak spuchnutú, že vyzerá ako labka maca,” zavtipkovala.