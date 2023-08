Markizák šokoval zmenou imidžu: Konečne vyzeráš ako chlap!

Petr Havránek (Zdroj: Tv Markíza)

Sympatický Čech Petr Havránek sa zviditeľnil účinkovaním v markizáckych šou Love Island a Survivor. Na ostrove lásky sa dal dokopy s modelkou Gabrielou Gašparovou, s ktorou sú spolu dodnes. A aj keď si prešli istou krízou, ich vzťah to ustál a dnes si opäť hrkútajú ako hrdličky.

Za posledný rok sa však vzhľad fešáka menil. Spôsobila to hlavne účasť v spomínanom Survivor. Tam výrazne schudol a, ako sám priznal, ešte ani po mesiacoch sa nevie dostať späť do svojej formy. Stále to nie je ono...

(Zdroj: Tv Markíza)

„Realita je taká, že post-survivor efekt je horší, ako som čakal. Telo nonstop vyžaduje príjem, akoby sa bálo, že zase príde hlad, a všetko si ukladá do zásoby. Celý život športujem a nikdy som nemal problémy s fyzičkou alebo nejakou workout rutinou. V poslednom čase to ale nejako nejde,” priznal na svojom Instagrame.

A potom prekvapil ďalším rozhodnutím. Pre Pítra boli jeho dlhšie vlasy typickým znamením. No ale tie sú už fuč. Model totiž navštívil po dlhom čase svojho kaderníka a nechal sa ostrihať na krátko. A pozitívne ohlasy na jeho nový účes sa len tak hrnuli!

(Zdroj: Tv Markíza)

„Konečne vyzeráš ako chlap,” zhodovali sa mnohí. „Oveľa lepšie,” zhodnotila Xénia Gregušová, víťazka reality šou Farma. „Veľmi ti to teraz pristane,” napísala zase ďalšia žena. Komentárov v podobnom duchu sa nájde pod jeho fotkou mnoho. Tak čo hovoríte na jeho zmenu vy?