Slovenský herec šokoval fanúšikov: RAKOVINA ZMIZLA… Z jeho slov dostanete ZIMOMRIAVKY!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram MN

BRATISLAVA - Už je to niekoľko dlhých mesiacov, odkedy známy slovenský herec Marcel Nemec začal bojovať so zákernou rakovinou. Za sebou má viacero operácií a pravidelne podstupoval aj chemoterapie. O tom, čo prežíva, pravidelne informoval aj na sociálnych sieťach, no a hoci to v istých momentoch nevyzeralo práve ružovo, teraz sa zdá, že sa mu predsa len polepšilo!