Smatanová po rokoch odmlky: Hlási veľkolepý NÁVRAT… Chystá, čo tu ešte nebolo!

BRATISLAVA - Slovenská speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová (38) po dlhšej odmlke opäť žne úspech. Aktuálne hviezdi so skladbou Tajomstvo k filmu Slúžka, no to nie je všetko. Chystá čosi špeciálne. Aha, máme sa na čo tešiť!

Hoci si Zuzana nedávno prechádzala ťažším obdobím a dala sa tak trošku do úzadia, je opäť späť a v plnej sile. Hudobníčka hlási návrat, a to vo veľkom štýle a rovno aj s filmovým hitom, ktorý zložila a naspievala k romantickej historickej dráme Slúžka.

Keďže sme ju pred pár dňami zastihli na slávnostnej premiére, nedalo nám to a spýtali sme jej na to, ako ona samotná vníma filmový počin od režisérky Mariany Čengel Solčanskej. Okrem iného nám prezradila aj to, že chystá čosi veľkolepé.

„Videla som ho už druhýkrát. Prvýkrát pred písaním pesníčky, to bola taká moja podmienka, aby som nasala do seba tú atmosféru a aby som aj vedela, o čom mám písať,“ začala Zuzana náš rozhovor pre Topky.sk a potom prešla k tomu, prečo sa rozhodla staviť na súčasnú hudbu.

„Chcela som urobiť kontrast a Mariana mi to vlastne požehnala, pretože som jej písala, či bude otvorená tomu, že to nebude veľká pomalá orchestrálna pesníčka, ale že to bude niečo aktuálne, súčasné a povedala - jasné, choď do toho - takže robila som tak, ako som to cítila,“ poznamenala skladateľka.

A zdá sa, že spravila dobre a aj týmto počinom, dokázala, že je majsterkou v skladaní veľkých vecí. To však ale nie je jej jediná jej novinka. Ako nám aj prezradila pri príležitosti osláv 20tich rokov na hudobnej scéne, chystá veľkolepý koncert aký tu ešte nebol.

To kedy to bude a ako dlho jej trvalo vytvorenie hitu Tajomstvo, sa už dozviete z rozhovoru vyššie.