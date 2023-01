Ďalšie ŠTYRI MENÁ markizáckeho Survivoru: Mieri tam aj kráska z Talentu... Mala aférku s USAINOM BOLTOM!

Po minuloročnom úspechu najdrsnejšej reality šou Survivor Markíza hlási, že už koncom januára prinesie na streamovacej platforme Voyo novú sériu. Prvých 8 mien, ktoré sa v projekte objavia, je už odhalených. No a aktuálne televízia oznámila ďalšie štyri, toto sú oni:

Josef Kůrka (31), víťaz ankety Muž roka 2016 a účastník súťaže MasterChef Česko

O prežitie zabojuje model, víťaz ankety Muž roku 2016, ale aj účastník súťaže MasterChef Česko Josef, ktorý nemal život vždy jednoduchý. Vyrastal v nestabilnej rodine a zažil chvíle, keď mal do vrecka veľmi hlboko. Pracoval vo väzení s vrahmi, čo však podľa jeho vlastných slov nebolo také desivé, ako sa môže zdať. Zo spoločnosti cudzích ľudí má rešpekt, ale zároveň je odhodlaný na ostrove tvrdo zabojovať. „Ľudia pre mňa nebudú problém, ja som veľmi priateľský. Len sa bojím, že budem hladný, a keď sa nenajem, tak nie som príjemný. Buď sa budem musieť veľmi ovládať alebo... Vôbec neviem. Bez jedla vydržím maximálne tri hodiny,“ priznal svoje obavy.

Karolína Krézlová (35), herečka a speváčka

Karolína je v Česku známa predovšetkým z muzikálov, filmov a seriálov. Na popularitu je zvyknutá aj vďaka vzťahom so slávnymi mužmi, ktoré vždy priťahovali pozornosť médií. Karolína miluje zvieratá a práve starostlivosť o ne je jej veľkou vášňou. „Som celkom introvert a som nesmelá. Myslím, že sa zo mňa stal v poslednej dobe celkom ‚srábok‘. Chcela by som v sebe znovu nájsť vášeň pre niečo nečakané a nespútané. Napríklad pre také blázniviny, ako je Survivor. Čím je človek starší, tým je pohodlnejší, mám obavu, že budúci rok už by som do toho možno ani nemusela ísť,“ povedala.

Barbora Mlejnková (31), hráčka pokeru

Hoci je Barbora malá vzrastom, skrýva v sebe veľkú bojovníčku, ktorá sa žiadnej výzvy len tak nezľakne a využije každú príležitosť, aby vyjadrila svoj názor. Už vopred je odhodlaná byť tou, ktorá bude určovať pravidlá hry. Bára ako hráčka pokeru navyše dokáže spoľahlivo rozpoznať, keď niekto klame alebo blafuje. „Povedala by som, že vďaka pokeru mám celkom dobrú psychiku. Aj keď musím napríklad niekoľko hodín sedieť vedľa hráčov, ktorí mi nie sú sympatickí, dokážem sa koncentrovať a zostať v pokoji. Takže myslím, že ponorka neovplyvní moje správanie.“

Johana Fabišíková (29), tanečnica

Johana žije s profesionálnym hokejistom Mariom Lutnerom a na prihlásenie do súťaže ju presvedčila jej kamarátka a víťazka predposlednej série MasterChef Česko Besky. Pre reality šou je odhodlaná vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a prekonať hranice a limity, ktoré jej v bežnom živote bránia riskovať. „Od mája do októbra tancujem na španielskom ostrove Ibiza. Moja účasť v Survivore bude proti môjmu životnému štandardu v brutálnom kontraste, pretože ten luxusný život vymením viac-menej za utrpenie a odriekanie. Ale sama pochádzam zo skromných pomerov, vychovávala ma len mamička a babička, tú núdzu som už v detstve a počas dospievania zažila a viem, aké to je, keď človek žije z mála, alebo toho naopak má dostatok.“