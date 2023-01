Markizácky fešák prehovoril o SÚKROMÍ: Ďalšie DIEŤA?!

Kedysi vojak z povolania a čestná stráž u našej prezidentky Zuzany Čaputovej, dnes televízna hviezda. Adam Bardy si získal srdce nielen svojej milovanej manželky Bibiany, ale aj televíznych divákov, ktorí ho začali registrovať najmä vďaka seriálu Pán profesor. Neskôr prišiel projekt Druhá šanca.

A teraz markizácky fešák dostal ďalšiu príležitosť, aby všetkým ukázal, že pred kamery patrí a vie sa popasovať aj s väčšími úlohami. Absolútnou novinkou televízie Markíza je denný seriál Mama na prenájom, kde sa Adam od včerajška svojim fanúšikom predstavuje v úlohe mladého otecka, ktorý má dcéru Hanku.

Galéria fotiek (23) Adam Bardy so seriálovou dcérkou Hankou

Minulý týždeň sme boli pri slávnostnej premiére markizáckych seriálových noviniek aj my a Adama sme trochu vyspovedali. Keďže aj v reálnom živote je otec, zaujímalo nás, či vychádza aj zo svojho súkromia. „Áno, na jednej strane je to určite pomoc, ale mám doma malého synčeka, má niečo máličko cez rok a dva mesiace a v seriáli mám 6-ročnú dcéru, takže je to rozdiel,“ prezradil Adam a ďalej pokračoval: „Ja si myslím, že skôr touto rolou otca Martina Tomana sa pripravujem na to otcovstvo doma.“ Žeby tým chcel aj niečo naznačiť?

Galéria fotiek (23) Adam Bardy s manželkou Bibianou a so synčekom Alanom

Nedalo nám to a spýtali sme sa, či teda plánujú s manželkou aj ďalšie dieťa. Hoci sme ho otázkou zjavne zaskočili, zdá sa, že v tom má celkom jasno. To, čo povedal o ďalšom potomkovi, ale aj to, ako sa udržuje v kondícii a či od malička sníval byť hercom, sa dozviete vo videu vyššie.