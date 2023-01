Mladý herec OTVORENE: Je to jeden veľký PRÚSER… Neberte si zo mňa príklad!

Už pár dní si diváci televízie Markíza môžu vychutnávať novinku v podobe denného seriálu Mama na prenájom, kde hrá aj mladý, talentovaný herec Martin Klinčúch. My sme sa s ním pred pár dňami stretli na premiére tejto seriálovej novinky v jednom z bratislavských kín, a tak nám porozprával, okrem iného aj o tom, ako sa mu hrá.

„Je to pre mňa zábava veľmi ma to baví a je to pre mňa časť života, ktorá píše nový príbeh. Celý štáb a herecký zbor, ktorý sa tam zúčastňuje, tak už sme v podstate rodina. Natáčame to pár mesiacov a ja si myslím, že toto je moja najväčšia herecká skúsenosť,“ otvorene povedal Martin pre Topky.sk.

Ako aj on sám podotkol, je to pre neho výzva a na rozdiel od jeho prvého zoznamovania sa pred kamerou v Pánovi profesorovi, tu je naopak jeho herecká rola vyzretejšia a kontinuálna. A zdá sa, že s ňou má v reálnom živote toho dosť spoločného. Tak ako aj jeho postava, aj on sa stretáva s problémami a občas je to jeden veľký prúser, čo nám Martin priamo naznačil v našom rozhovore.

„Som veľmi podobný, tiež nechcem aby sa mi diali problémy, ale oni sa proste iba udejú a keď to chcem väčšinou zachrániť, tak sa to iba zhorší,“ poznamenal herec. Ako sa Martin chopil novej príležitosti, si môžete pozrieť už dnes večer na Markíze a to, čo má ďalej so svojou novou rolou spoločného a prečo si nemáte brať z neho príklad, sa už dozviete v rozhovore vyššie.