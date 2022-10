Divákom Markízy praskli NERVY: Už ich VYHOĎTE… Ako ste TOTO mohli dovoliť?!

BRATISLAVA - Absolútny disrešpekt, drzosť a neúcta najhrubšieho zrna. Presne tak posledné dni diváci označujú správanie farmárov voči hospodárovi Martinovi Bagárovi, ktorý by mal byť na statku tou najvyššou autoritou. A fanúšikom obľúbenej šou už praskli nervy!

Najväčším paradoxom je, že správanie hodné nevychovaných frackov neprichádza zo strany jeho vekovej kategórie, ale naopak - tých najmladších, ktorí by mali šúchať nohami. Hospodára Martina na Farme odjakživa súťažiaci rešpektovali. A nielen tí mladí, ale aj tí, ktorí boli od neho starší. Predsa len, Bagár dobre vie, čo robí a starostlivosť o statok má v malíčku.

Lenže to, čo si k nemu dovoľujú dvaja farmári, už prekročilo všetky hranice. 19-ročná Giuliana má často drzé poznámky, dotrhala mu jeho vlastnú knihu a keď jej Martin čistil žalúdok, bez hanby sa ho spýtala, či je "šiši". Jej disrešpekt však dokázal prekročiť 20-ročný Minh, ktorý sa s ním rozpráva rovnako drzo, no ešte aj absolútne arogantne a ani sa nesnaží tváriť, že by ho Martinovo pobúrenie a hnev akokoľvek trápili či mrzeli.

K celej veci sa dokonca vyjadrila aj súťažiaca z predminulej série Natália Lopašovská, ktorá súťažiacich prišla ostrihať. Pri návšteve statku Minhovi za správanie k hospodárovi vyčistila žalúdok a vyjadrila sa, že by mu preto najradšej jednu "fliasla". Závažné je, že najmä Minh sa správa čoraz horšie, no a zdá sa, že Martin je na farmárov akosi krátky.

Človek by očakával, že tak ako pominulé Farmy bude ich správanie potrestané, lenže opak je pravdou. A z toho, čo si dovoľujú, už divákom zastal rozum. „Markíza sa môže hanbiť, ako nechala zosmiešniť Martina, ktorý vždy na Farme niečo znamenal. Bohužiaľ, už asi nič," rozhorčujú sa fanúšikovia. My sme preto oslovili Markízu s otázkou, čo na celú situáciu hovoria.

„To ako sa farmári správajú k hospodárovi, je ich vizitkou. Martin má pochopenie pre mladú generáciu a Farma je miesto, ktoré dáva priestor pre zmenu. Čo sa úspešne podarilo už pri mnohých exfarmároch. Hospodár Martin verí, že účasť v reality šou preverí charakter súťažiacich ako aj ich hodnoty a celkové zmýšľanie," povedala pre Topky.sk PR manažérka Farmy Zuzana Ďuricová.

Podľa jej ďalšieho vyjadrenia sa však zdá, že priestupky a neprístojné správanie farmárov ešte naberú na obrátkach, avšak nezostanú bez odozvy. „Ani trpezlivosť hospodára Martina nie je nekonečná, o čom sa diváci presvedčia v ďalších epizódach," odpovedala nám Zuzana Ďuricová na otázku, či televízia plánuje voči nedisciplinovanému správaniu zakročiť. Nuž, zjavne sa máme na čo tešiť!