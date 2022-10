Šikana zo strany českej POLÍCIE: Známej Slovenke strpčili prechod cez hranice... To, čo zažila, je pekný GRC!

Speváčka Veronika Adamčíková, známa viac pod svojím umeleckým menom Ronie, zažila veľmi nepríjemnú situáciu. Na hraniciach je momentálne zvýšená kontrola kvôli utečencom a tá naša s Českom taktiež nie je výnimkou. Ronie si so svojím priateľom vyrazila k susedom, ale to, čo ich čakalo na hranici, bolo neprípustné!

„Majú tam úžasných policajtov, ktorí sú úplne zakomplexovaní,“ vyjadrila sa. „Gratulujem českým bratom k takémuto výberu zamestnancov, ktorí vám ukážu, že máte ísť ďalej, ale potom na vás hučia, šikanujú vás a tykajú vám. A ešte ti potom aj vynadajú!“ zverila sa so svojím nepríjemným zážitkom od našich susedov.

Najviac ju zarazilo to, ako sa s nimi policajt rozprával. „Ako si príslušník Polície dovolí tykať dvom dospelým ľuďom bez toho, aby sme mu to odobrili? Keď sme sa ho spýtali, či treba občianske, iba mávol rukou a poslal nás ďalej.“ To však nebolo všetko a svoje rozhodnutie si vzápätí rozmyslel. „Do sekundy začal ziapať, či sme normálni a kam akože ideme,“ ostala zaskočená z tejto reakcie.

Nielenže ich slovne napadol, ale čerešničkou na torte bola obhliadka kompletne celého auta. Nič by na tom nebolo čudné, keby si ho neprezrel do posledného detailu, aj keď bolo evidentné, že sú to slušní mladí ľudia, ktorí idú len na návštevu do susedných Čiech.

„Keď prídete do Čiech, tak pevné nervy a stojte pri každom policajtovi, lebo oni si tam vylievajú nervy,“ dodala speváčka. Spomínaný príslušník zrejme asi nemal svoj deň, ale ani to neospravedlňuje jeho správanie. Ronie to síce zarazilo, ale svojím zážitkom chcela hlavne upozorniť na problémy, ktoré sa môžu prihodiť hocikomu. Vraj nebola jediná! „Robme s týmto niečo a hlavne o tom rozprávajme,“ zaznelo nakoniec.