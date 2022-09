Slovenská speváčka stále RUŠÍ SVADBU: Bizarný argument... Neexistuje, pokiaľ nezoženie TOTO!

BRATISLAVA- Rok 2018 bol pre speváčku Dášu Mambu Šarközyovú prelomový. Práve vtedy na svet priviedla synčeka Manola a jeho otec - tanečník Tony Porucha, ju požiadal o ruku. No a hoci mu slovenská Whitney povedala áno, ubehli už štyri roky a... K svadbe akosi stále nedošlo!

Sexi mamička dáva svojim fanúšikom často priestor na to, aby sa jej spýtali všakovaké otázky. Jedna z tých pomerne častých je to, kedy Mamba "konečne" pôjde pod čepiec. No a zdá sa, že svadba nie je témou, ktorá zaujíma len jej sledovateľov a priaznivcov.

Na túto strunu najnovšie udrel aj humorista a moderátor Peter Marcin, ktorý si speváčku zavolal ako hosťa do svojej šou Neskoro večer. „Čo? Prečo?" spýtal sa speváčky, keď rozprávala o tom, že s Tonym tvoria pár už sedem rokov, no svadba je v nedohľadne.

Ako jeden z dôvodov Dáša uviedla pandemicú situáciu okolo koronavírusu, argumentovala aj finančnou stránkou a pracovnými povinnosťami, no a potom... Dozviete sa vo videu vyššie alebo v šou Neskoro večer už v sobou o 21:35 na obrazovkách RTVS. Raz darmo.. Mamba je kráľovná!