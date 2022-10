Speváčka Mamba vraj pokazila predstavenie muzikálu Bodyguard: Prepáčte, je to hanba a zlyhanie!

BRATISLAVA - Muzikál Bodyguard patril k najočakávanejším projektom tohtoročnej divadelnej sezóny. Predstavenie, ktoré vzniklo na motívy filmu Osobný strážca z roku 1992, divákov nalákalo na nesmrteľný príbeh, no najmä hity legendárnej Whitney Houston. Tvorcovia Patrik Vyskočil a Dávid Hartl pripravili parádnu vizuálnu šou, stavili na mnohé neokukané tváre, dokonalé slovenské pretextovanie skladieb, no najmä - divákom dopriali skutočné slovenské stelesnenie ikonickej Whitney. Na dosky sa po dlhšom čase vrátila speváčka Dáša Mamba Šarközyová.

Dáša Mamba Šarközyová sa už počas májovej premiéry do úlohy Rachel Marronovej vložila tak dokonale, že diváci pri každom jej tóne zatajovali dych, zadržiavali slzy alebo sa skrátka len neveriacky dívali na pódium s pocitom, že presne táto žena je pre túto rolu ako stvorená. Avšak, hoci má za sebou už niekoľko repríz, tá posledná jej vraj nevyšla. Teda, aspoň podľa jej vlastných slov.

„Podľa mňa je správne pochváliť sa, keď je niečo dobré, rovnako je správne prijať a priznať si, keď niečo nevyjde,” povedala otvorene speváčka, ktorá na predstavení Bodyguard maká tak intenzívne a predvádza také famózne výkony, že je ťažké predstaviť si, že nebola absolútne dokonalá. Avšak, ako sa hovorí, aj majster tesár sa občas utne. No a temperamentná tmavovláska má v sebe toľko pokory a sebareflexie, že neváhala a o svojom údajnom zlyhaní sa rozhodla prehovoriť verejne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar

A to aj napriek tomu, že po skončení jej prišlo množstvo pozitívnych ohlasov, podľa ktorých to vôbec nevyzerá tak, že by niečo výrazné pokazila. „Bolo to jedno z najhorších predstavení, ktoré som vôbec mala. A mne je to normálne tak strašne ľúto a je mi tak ľúto tých ľudí, ktorí zrovna to včerajšie predstavenie videli, že som s rozhodla, že musím vykričať svetu, že prepáčte, že ste ten včerajšok videli,” rozhovorila sa Mamba vo videu, ktoré v nedeľu zverejnila na svojom Instagrame.

Následne ešte vyrátala všetky nedostatky, ktorými vraj predstavenie "dovrzala". „Nefungovala mi pusa, strašne veľa brbtov som mala, neovládala som svoj hlas, ulietaval mi v spodkoch aj vrchoch, nebola som si sama sebou istá, emócie som ťahala z päty a lietali mi hore-dole... Vrazila som asi do piatich ľudí, lebo som bola niekde, kde som nemala byť,” priznala smutná speváčka, ktorá vraj doplietla aj mená pri záverečnej ďakovačke.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar

„Akože taká hanba a také strašné zlyhanie... Že to je neuveriteľné,” nasypala si popol na hlavu Mamba, ktorá dodala, že v sobotu mala mimoriadne zlý deň už od samého rána a takisto má isté zdravotné problémy, pre ktoré bola hlavou niekde inde a zrejme sa nedokázala sústrediť. „Veľmi ťažko sa mi spracovávali emócie a zrejme to to zapríčinilo,” vyjadrila sa Mamba s tým, že dúfa, že diváci sobotňajšieho predstavenia jej dajú ešte jednu šancu.

Tí však podľa všetkého vôbec nemajú pocit, že bolo niečo zle. Speváčke na konci dopriali niekoľkominútové standing ovation a po predstavení ju zahrnuli správami o tom, aká bola skvelá. A nečudo. Čo sa týka Bodyguarda, Dáši sadla táto úloha tak veľmi, že predstavenia, kedy hrá Rachel Marronovú práve ona, sú beznádejne vypredané. Ako sme už spomínali, Mamba je pre mnohých doslovným stelesnením slovenskej Whitney Houston a počas každého večera, kedy hrá, ľuďom spôsobuje zimomriavky, vyráža dych a svojimi emóciami ženie slzy do očí.

Takže ktovie. Možno si jej chybičky nikto okrem zainteresovaných ani nevšimol a hlavne... Mamba, klobúk dole za pokoru a hlavu hore, pretože si naozaj famózna!