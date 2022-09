Takmer 3-ročný ROZVOD markizáčky: Vypočúvanie na polícii, psychiater... Extrémna strata kíl!

„Presne pred 3 rokmi som sa rozhodla rozviesť a život sa mi otočil hore nohami,” napísala na úvod Michaela Králiková na sociálnej sieti Facebook. Dnes už je trojnásobná mamička rozvedená, no celý proces na nej zanechal stopy.

Kým totiž došlo na výrok súdu, zaoberala sa ňou kriminálka aj sociálka. Pravdepodobne na podnet dnes už exmanžela. „Zažila som takmer 3-ročný rozvod ako z filmu s 1500 stranovým súdnym spisom, znalcami, psychológmi, psychiatrami aj nekonečnými vypočúvaniami na polícii,” prezradila známa kuchárka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram MK

Akoby nestačilo, že zostala sama s tromi deťmi a kvôli covidu musela zavrieť svoje kaviarne aj výrobu koláčov. Presne v tom období navyše jej mamine diagnostikovali zákernú chorobu a neskôr samotná Michaela zostala nepohyblivá s prasknutou platničkou.

Práve v nemocnici ale zrejme mala dostatok času, aby vymyslela, čo ďalej. Začala znova podnikať, vydala ďalšiu knihu, pustila sa do oblasti marketingu a tiež pracuje ako mentorka. Okrem pracovného života prišli zmeny aj v tom osobnom. Presťahovala sa zo Záhoria do Bratislavy a... „Začala som tiež aktívne športovať, behať, pravidelne jesť a tých príliš veľa stratených kíl som nabrala naspať. Vrátila som sa k spevu a po rokoch znova chytila gitaru do ruky. Začala som veriť sebe a tie slová, že to sama nezvládnem, ktorým som dlho verila, som konečne pustila za hlavu,” opísala, ako na sebe zapracovala. Zostáva už len veriť, že takto extrémne ju už život viackrát na kolená nezrazí.