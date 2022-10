Vémolova žena opäť pod nožom: Ďalšie DVE PLASTIKY!

TEHERÁN - Za plastikami do Iránu! Lela Vémola, ktorá na prvý pohľad zaujme umelým vzhľadom, má za sebou ďalšie dva zákroky.

Bývalá slovenská playmate sa koncom júla vydala za zápasníka Karlosa Vémolu, s ktorým má dve deti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram LV

Blondínka, ktorá nezaprie, že je už vylepšená, sa teraz vybrala do Teheránu, aby podstúpila ďalšie plastiky. „Veľmi dlho som zvažovala cestu do ďalekého Iránu, ale toto rozhodnutie neľutujem. Po nepríjemných skúsenostiach s lekármi v Európe čo sa týka plastiky nosov som sa zverila do rúk Dr. Farshida Mahboubirada, pretože viem, že mi vie pomôcť a napraviť veci čo mi ostatní lekári pokazili. Pán doktor je vyhľadávaný a operoval nie jednu celebritu,” vysvetlila Lela svoju ďalekú cestu.

Nos si údajne dala zoperovať kvôli tomu, že po predchádzajúcich zákrokoch sa jej ťažko dýchalo a mala pocit, že niečo s ním naozaj nie je v poriadku. K tomu si ale prihodila aj ďalšiu estetickú korekciu. „Mám už po operácii a dosť náročnej, 4-hodinovej, pretože okrem nosa som si dala upraviť aj viečka, ktoré vekom každému začnú padať,” prezradila na sieti Instagram. Ktovie, či po týchto zákrokoch bude so sebou konečne spokojná...