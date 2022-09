Silvia Lakatošová OTVORENE o misskách: Mala som chuť to ZABALIŤ!

Len pred pár dňami sa opäť konalo vyhlásenie Miss Universe SR za rok 2022, a to po dlhšej pauze, keďže ako iné odvetvia aj súťaž krásy potrápila pandémia, a tak museli s odovzdaním korunky počkať.

Na súťaži krásy sme vyspovedali aj samotnú riaditeľku Silviu Lakatošovú a v prvom rade nás zaujímalo, ako je spokojná s celým večerom. Odpoveď od organizátorky bola celkom jednoznačná. „S dnešným večerom som mega spokojná, pretože baby išli bomby. Naozaj som hrozne rada, že vydržali s nami tie dva roky a v podstate sme to tak nejako "doválčili" a sú strašne zlaté a myslím, že na tento rok, ročník, určite ja dokonca života nezabudnem a oni už vôbec nie,“ povedala riaditeľka Miss Universe SR pre Topky.sk.

Ako aj Silvia podotkla, tento ročník bol azda najdlhší, keďže kvôli koronavírusu sa nesmelo súťažiť. A tak nám to nedalo a spýtali sme sa, či bol taký moment, že s tým mala chuť úplne seknúť a zabaliť to.

„Áno prišiel, tie prvé roky tej korony, keď sme nevedeli, čo bude. Chýbalo mi to. Potom sme vlastne vyslali kočku na svetové finále Miss Universe do Izraela pred rokom, kde sme sa nedostali, pretože nám to neumožnili zase, mali sme kúpené letenky, pobyt, ale proste nemohli sme sa tam dostať, takže už som tak ani nedúfala, no a potom sme sa spojili silné ženy a spojili sme tradíciu s tým moderným a sme to takto dali,“ zaspomínala si v rozhovore riaditeľka na neľahké časy, kedy chcela celú súťaž zrušiť.

Našťastie sa tak nestalo a finálový večer sa uskutočnil, aj keď trochu netradičným spôsobom, na aký sme boli doteraz zvyknutí neboli. Missky sa cez finálový večer, ktorý sa konal v jednom z vychýrených bystrických podnikov, nepredviedli v plavkách a chýbala aj klasická módna prehliadka večerných šiat či poukázanie na talenty dievčat.

Riaditeľka a organizátorka Miss Universe SR Silvia Lakatošová to poňala, ako sama podotkla, moderným spôsobom a všetky zaužívané programy galavečera boli presunuté na audiovizuálnu projekciu, a tak samotné vyhlásenie trvalo celkom krátko. Niektorým prítomným divákom to chýbalo a iní zase uvítali kratší čas strávený na sedadle. Ako sa hovorí: sto ľudí, sto chutí a nie každému sa dá vyhovieť.

Každopádne, celkovú atmosféru z galavečera si môžete priblížiť cez video vyššie, kde sa taktiež dozviete, ako si Silvia spomína na svoje začiatky, ale aj to, ako sa jej spolupracuje so známou influencerkou Zuzanou Plačkovou a čo hovorí na jej synčeka Diona.