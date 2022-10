Bývalú farmárku NEBAVÍ ŽIVOT: Nebyť dcéry, tak... Uff, veľmi silné slová!

Reč je o kontroverznej Nikol Fridrichovej, ktorá zahviezdila na Farme 12. V pamäti mnohých zarezonovalo jej vulgárne vystupovanie. Od drsnej reality šou ubehli dva roky a bývalú farmárku neustále trápi zdravie. Okrem súkromia, s ktorým sa rada podelí, pravidelne svojich fanúšikov informuje aj o svojom zdravotnom stave. V poslednom období to s ňou nevyzerá ružovo.

V začiatkoch o ťažkostiach nechcela veľmi hovoriť, ale tie sa tak zhoršili, že si to už nenechala pre seba. Najprv sa jej prejavovali opuchom tváre, neskôr to prešlo do silného kašľa. „Slabé lieky na alergiu nezaberajú, silné nemôžem, lebo mi rozbijú komplet žalúdok. Posledné noci sa budím dusením, neviem sa nadýchnuť... Bolí to veľmi,“ napísala zronene.

Bývalej farmárke sa v lete prejavila veľmi silná alergia na jej mačičku Megi, o ktorej dlhé roky snívala. Netají sa tým, že mačky miluje a vždy chcela jednu vlastniť. Roky ich zachraňovala a brala do dočasnej opatery. „Stovky zachránených mačiatok a proste alergia príde z Megi,“ skonštatovala smutne.

Nikol si zrejme si myslela, že sa to nedostane až do takéhoto štádia a stále v kútiku duše dúfala, že sa to zlepší. Avšak problémy sa stupňovali len k horšiemu a predpísané lieky na alergiu nezaberali. Momentálne to vyzerá tak, že nie je inej cesty, ako sa domáceho miláčika vzdať na úkor zdravia.

To jej psychike vôbec nepomáha. Jediné, čo ju drží nad vodou, je jej dcérka Rebeka. „Naozaj som už unavená, bojujem z posledných síl,“ vyjadrila sa. Žiadna liečba jej už vraj nepomôže. „Ja som si pozisťovala, čo sa dá, povedzme si na rovinu, nebyť tej Rebeky, ja si to j*bnem už dávno, mňa to tu nebaví, mňa tu nič nedrží,“ povedala na záver tieto silné slová.

Nikol je však silná žena a veríme, že úspešne zabojuje aj s týmito problémami a čierne myšlienky ju čoskoro opustia.