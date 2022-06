Slovenska kráska si nabalila fešáka: Zbalila ho na OTRASNÉ FOTO… Za toto by sa každá hanbila!

BRATISLAVA - Spomínate si na deň, kedy ste sa zoznámili so svojím aktuálnym partnerom? Bývalá markizácka farmárka a aktuálne úspešná youtuberka a influencerka na tento moment určite nikdy nezabudne. Počas prvého kontaktu so svojou terajšou polovičkou sa totiž poriadne strápnila, ale... Malo to svoje výhody!