Exfarmárka dostala svojho TYRANA za mreže: Kopanie na zemi, zlomené rebrá, škrtenie... Skončil, až keď som chrčala!

Keď sa Ráchel odhodlala verejne prehovoriť o pekle, ktoré jej v súkromí spôsoboval jej partner Tomy Kotty, medzi prvými, kto na to reagoval, bola exfarmárka Nikol Fridrichová. Tá sa nikdy netajila tým, že rovnako, ako Ráchel, aj ona prežila domáce násilie. Okamžite preto misske podala pomocnú ruku a snažila sa jej poradiť, ako v takomto prípade postupovať.

Vyjadrila sa aj na sociálnej sieti Instagram, kde svojim sledovateľom priblížila, čím všetkým si ona sama prešla. „Vyjadrujem sa k tomu ako žena, ako matka, ktorá bola tiež fyzicky a psychicky týraná. Najskôr to boli facky, potom to bolo dokopanie na zemi, zlomené rebrá alebo škrtenie, až kým som sa nezačala dusiť alebo chrčať, až to ho zastavilo. Treba o tom rozprávať,“ šokovala svojimi slovami Nikol.

Apelovala tiež na všetky ženy, ktoré majú podobnú skúsenosť, aby od tyrana okamžite utekali preč: „Nikdy to nebude lepšie.“ To, čo takíto chlapi rozprávajú, je podľa nej ako cez kopirák. Vyhovárajú sa na alkohol, začnú vyťahovať minulosť a ženu ponižovať. „Potom to najskôr začne fackami a psychickým urážaním, potom to príde do silných, extrémnych bitiek. A jediné, čo ich zaujíma - ako budú vyzerať pred ostatnými, aby to nikto z ostatných nevidel, že za dverami sú proste hovädá a špiny,“ zhodnotila exfarmárka.

A ešte raz sa prihovorila všetkým týraným ženám. Radí im, aby agresora nahlásili na polícii. Ona sama vraj takto poslala svojho násilníckeho ex za mreže. „Choďte dať trestné oznámenie, okamžite! Lekárska správa, trestné oznámenie. Koniec. Ja som takto nechala kok*ta zavrieť. Nenechajte sa mastiť a týrať,“ dodala. Celé jej vyjadrenie si môžete pozrieť vo videu nižšie!

K prípadu sa v uplynulých dňoch vyjadril už aj generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka. Na sociálnej sieti Facebook informoval, že prípad Ráchel Karnížovej a Tomyho Kottyho bude dôkladne objasnený.