Brutálna PREMENA českej Kardashianky: Schudla 40 kíl… Nadváha zmizla, MEGA prsia zostali!

PRAHA - Dievčatá Štikové kedysi pravidelne zapĺňali stránky českých médií. No po tom, čo sa rodina rozhádala, už toľko škandálov nevyrábajú. Najnovšie však na seba upozorňuje najmladšia z rodu - Charlotte (25). Nie však ďalším výstrelkom, ale radikálnou zmenou výzoru. Podarilo sa jej totiž zhodiť 40 kíl a dnes sa pýši tip-top postavičkou. Nadváha zmizla a mega prsia zostali!

Štikovci sa do povedomia verejnosti dostali po tom, čo sa staršej dcére Ornelle podarilo prebrať manžela známej českej moderátorke Gabriele Partyšovej. A potom začali vystrkovať rožky aj ostatní členovia rodiny. Verejne sa začali prepierať ich najsúkromnejšie problémy, dokonca mali vlastnú reality šou. Po nej sa všetci rozhádali a odvtedy je relatívne pokoj.

Najnovšie na seba upozorňuje najmladšia dcéra Charlotte. Tá dlhé roky trpela ťažkou nadváhou. Pred časom sa však rozhodla na sebe popracovať a dnes ohuruje novým vzhľadom. Vďaka pravidelnému cvičeniu a upravenej strave schudla blondínka celých 40 kíl. Faldíky sú teda definitívne preč, ale mega prsia jej zostali.

Ani táto pozitívna zmena však nezostala bez ohlasu jej mamy Moniky, ktorá svojim najbližším nevie prísť na meno. Práve naopak, chrlí okolo seba oheň pri každej príležitosti. Aj svoju najmladšiu dcéru obvinila z klamstva - vraj za nové krivky nevďačí zdravému životnému štýlu, ale operačnému zákroku.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram Ch.Š.

„Príde mi absolútne nefér tvrdiť, že držím diétu a cvičím a pravda je taká, že mám podviazaný žalúdok. Potom si dávam pravidelne fotky postavy niekoho iného na siete,“ poznamenala Monika s tým, že takýmito klamstvami môže jej dcéra vyvolať u mnohých dievčat napríklad anorexiu. To, že by, naopak, mohla tieto dievčatá motivovať k pohybu a vyváženej strave, nepripúšťa.

Z maminých útokov je už nešťastná aj samotná Charlotte. „Som z nej zúfalá... Nikto jej nič neurobil, nebol medzi nami žiadny konflikt, čo by tomu predchádzal. O to viac som v šoku. Podľa mňa má nejakú psychickú chorobu, pretože toto nie je normálne,“ vyjadrila sa pre český Blesk blondínka. „Mám dole 40 kíl a chudnem ďalej. Mám to šťastie, že mi prsia zostali, ale na bruchu sa mi nestiahla koža, takže si ju nechám odstrániť,“ dodala.