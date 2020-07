Svadobná noc kontroverznej českej postavičky (47) so zajačikom (23): V správnej chvíli zaliezol pod posteľ

Rodina Moniky Štikovej sa stala známou, keď staršia dcéra Ornella zviedla podstatne staršieho manžela moderátorky Gábiny Partyšovej a otehotnela s ním. V tom čase sa javilo, že tak ako dcéra, si chcela popularitu užívať aj matka.

Najprv zbalila ženáča, 8 mesiacov tajila tehotenstvo: Kontroverzná Češka je dvojnásobná mama a... TAKÉTO meno vybrala!

A kým Ornella si teraz žije pokojný život dvojnásobnej matky, Monika je rada v centre pozornosti doteraz. Počas víkendu si vzala mladého hokejistu Petra Biniasa a nemá problém dávať rozhovory aj o svojej svadobnej noci.

Zdroj: Facebook M.S.

Portálu Super.cz dokonca poskytla pár fotografií zo súkromného archívu a redaktorka si všimla, že na nich nechýba ani ich spoločný psík. Zdá sa však, že svadobnú noc nenarušil. „Naša noc prebehla v trojici, pretože Amálka je stále s nami a je úplný závislák. A tlmič vášní nie je. Je to génius a v tú pravú chvíľu sa odobrala pod posteľ,” prezradila Monika.

Tá ani vo svojom veku nevylučuje, že by sa opäť stala matkou. Ako sa vyjadrila, bolo by krásne, ak to počas svadobnej noci vyšlo a počali dieťa.