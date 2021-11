Šokujúce odhalenie známej Češky: Mama sa pchala do postele jej frajerovi!

PRAHA - Fakt by toho bola schopná?! Rodina Štiková je dobre známa nielen v susedných Čechách, ale aj u nás. Svojho času totiž pravidelne plnili stránky bulváru a mali vlastnú reality šou. O rozruch sa však vedia postarať aj teraz, keď sa už neobjavujú na obrazovkách. Veď uznajte!

Svojrázna rodinka sa do povedomia verejnosti vryla v čase, keď vyšlo najavo, že Ornella zviedla ženáča - podnikateľa Josefa Koktu. Ten s ňou podvádzal svoju manželku, moderátorku Gabrielu Partyšovú. Ornella a Josef sú dnes manželia a majú spolu tri deti.

Dovolenka promi maminy z Česka: Pretŕčala vnady a... Takmer ju trafil šľak - Môj syn je hovädo!

Babička Monika však s deťmi spoločné chvíle netrávi. Už zhruba tri roky sú s Ornellou pohádané a nerozprávajú sa. Podobne aj jej sestra Charlotte mala na mamu ťažké srdce. „Urobila nám veľa hnusných vecí, na ktoré sa nezabúda,” uviedla pre super.cz mladšia zo sestier, ktorá sa po čase začala so svojou matkou opäť komunikovať. „Ešte sme sa nestretli, ale voláme si a píšeme si,” dodala.

Pre Charlotte je podľa vlastných slov najťažšie vyrovnať sa s tým, čo jej mama Monika spravila ešte počas nakrúcania reality šou Štiky. Blondínka totiž chcela zviesť frajera svojej dcéry, ktorý pochádza zo Slovenska. „Bohužiaľ, je to tak. Ivko mi povedal, že sa ho snažila zbaliť a navštívila ho v spálni. To je asi vec, ktorú v sebe musím najviac spracovať. Nechápem, že by toto bola schopná urobiť vlastnej dcére,” uzavrela Charlotte.

Charlotte Štiková so svojím frajerom Ivanom. Zdroj: Instagram

Tá je po boku frajera Ivka maximálne šťastná. Nuž a jej mama Monika sa v lete minulého roka vydala za o 24 rokov mladšieho partnera.

Monika Štiková sa vydala za o 24 rokov mladšieho Petra. Zdroj: Facebook

