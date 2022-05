Gregorová bonzla kolegyňu: Prišla o úlohu... KVÔLI PLASTIKE!

... akýmsi odstrašujúcim príkladom je pre ňu istá kolegyňa. „Bohužiaľ som zažila, že v jednom seriáli preobsadili herečku, pretože prišla a bola úplne iná než na kastingu. Mimika žiadna,” bonzla pre iDnes.cz Gregorová.

Sama pritom skrášľujúce zákroky nijako striktne neodsudzuje. „Keď to niekomu pomôže, nech to robí. Smejem sa, keď to urobí tridsaťročné dievča. To mi pripadá, že je fakt skoro,” hovorí herečka, ktorá je so svojím vekom zmierená. „Myslím si, že mne vrásky nevadia. Veď viem, koľko mám rokov. Vôbec to neskrývam,” vyhlásila.

Zároveň ale priznáva, že občas o nejakom vylepšení predsa len rozmýšľa. „Hovorím si už roky, že by som sa pokojne nechala natiahnuť. Po prvé sa bojím. A po druhé si hovorím: A načo? A prečo? Čo z toho, že budem mať natiahnutú bradu? Občiansky mi nikto nevymení. Tam je aj tak ten rok narodenia, takže je to vlastne zbytočné,” uzavrela túto tému Gregorová, ktorá má partnera o vyše 30 rokov mladšieho.