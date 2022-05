Víťaz Survivoru BEZ SERVÍTKY o Šmahelovi: TOTO ma nemilo prekvapilo!

BRATISLAVA - Finále šou Survivor je už niekoľko týždňov za nami a víťaz Vláďa Čapek nedávno prijal pozvanie do youtubovej relácie U kulatého stolu, kde sa rozhovoril o zákulisí toho, čo sa dialo v Dominikánskej Republike.

Reagoval aj na otázky ohľadom slovenského moderátora Martina Šmahela. O tom sa v posledných dňoch hovorí najmä kvôli stopke v Markíze. Televízia s ním vraj už v ďalších svojich šou nepočíta, pričom by už nemal moderovať ani Farmu X-tra, kde v moderátorskom kresle pôsobil ako stálica. Vyzerá to tak, že v Záhorskej Bystrici mu po Survivore definitívne odzvonilo.

Vie sa i to, že na českých obrazovkách sa ako moderátor tejto šou takmer ani neobjavil, hoci bol na ostrove prítomný neustále. Rovnako ako český moderátor Ondřej Novotný, ktorý u nás dostal také isté množstvo priestoru ako Martin. Naši susedia ho však odstrihli, k čomu sa v spomínanom rozhovore U kulatého stolu rozrečnil aj Vláďa, keď sa ho spýtali, akú rolu mal v celom projekte práve Šmahel.

„Pretože my, českí diváci, sme ho videli v prvom diele... A potom sme ho už nevideli,” čudoval sa moderátor. Vláďa uznal, že keď si pozrel české epizódy, bol z celej veci nepríjemne zaskočený. „Bol som nemilo prekvapený, že Martin Šmahel bol v záberoch tak málo. Na začiatku nám bolo vysvetlené, že to vysielajú dve televízie a na Markíze bude hlavným hlasom Martin,” odpovedal Vláďa s tým že Martin bol na nakrúcaní prítomný každý jeden deň.

„Ja som zažil hneď prvý duel a pred ním som robil rozhovor s Martinom. A potom ma prekvapilo, že tieto rozhovory s duelantmi v českej televízii vôbec nie sú. Len v slovenskej. Takže z môjho pohľadu tam mal byť Martin častejšie,” opísal svoje pocity Vladimír a potom vysvetlil, ako to vlastne fungovalo počas súťaží.

Martin vraj prišiel na štart, opísal, čo sa bude diať v súťaži, ostrovanov odštartoval, no a potom prišiel na pľac Ondřej Novotný a urobil to isté a súboj reálne započal až na jeho povel. Vláďa zároveň doplnil, že dvoch moderátorov zrejme tvorcovia zvolili aj kvôli koronavírusu, ak by náhodou jeden z nich vypadol.