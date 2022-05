Geissenovci v slovenských kúpeľoch: Vyskúšali procedúry... Vrhli sa na ELIXÍR MLADOSTI!

Galéria fotiek (6) Geissenovci vyskúšali slovenský elixír mladosti.

RAJECKÉ TEPLICE - Dnes je to presne týždeň, čo slávna rodinka Geissenovcov pricestovala na Slovensko. Carmen a Róbert spolu s dcérami prišli na pozvanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka a v našej krajine zotrvali celý týždeň. Jedna z ich ciest viedla aj do známych kúpeľov v Rajeckých Tepliciach. Pozrite, ako si to tam užívali!