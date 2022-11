Carmen Geiss sa pochválila schudnutou postavou: Toto telo má Róóóbert v posteli!

Carmen sa preslávila hlavne vďaka televíznej šou Geissenovci, ktorá mapuje milionársky život jej rodiny. Tú okrem nej tvorí jej manžel Robert a ich dve dcéry Davina a Shania. Spomínaná relácia sa teší veľkej popularite aj medzi slovenskými divákmi. A svojská rodinka dokonca v lete tohto roka zavítala aj do našej krajiny, kde strávila istý čas.

Archívne VIDEO: Geissenovci na Slovensku.

O detaily zo svojho života sa Carmen pravidelne delí s fanúšikmi aj prostredníctvom sociálnych sietí. Len na svojom profile na Instagrame má viac ako 870-tisíc sledovateľov, ktorým sa v uplynulých dňoch pochválila fotkami v plavkách.

Ako známa blondínka prezradila, v poslednej dobe sa jej podarilo schudnúť zopár prebytočných kíl. Za všetkým treba podľa jej slov hľadať tvrdú disciplínu, ktorá nakoniec priniesla svoje ovocie. „Som veľmi hrdá na to, že vďaka mojej disciplíne mám po 6 týždňoch o 5 kilogramov menej. Je to viditeľné a aj citeľné. Predtým, ako odletím do Dubaja, som chcela mať figúru vhodnú do bikín," napísala Carmen v príspevku.

Fanúšikovia svojskú pracháčku pochopiteľne zahrnuli komplimentami. Čo na postavu tejto 57-ročnej hviezdy hovoríte vy?