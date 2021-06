Diváci Smotánky v šoku: Herec priznal domáce násilie a... Žena ho bodla nožom!

Ivan Vyskočil účinkoval v mnohých českých filmoch a seriáloch. Spomenúť možno počiny Nesmrtelná teta, Chlapci a chlapi, Létajíci Čestmír, či Vyprávej. Je jedným zo zakladateľov Hereckej asociácie, ktorá udeľuje prestížne ceny Thálie. Veľkú pozornosť verejnosti mu však zaručil aj jeho pomerne bohatý milostný život. Za všetko hovorí to, že bol štyrikrát ženatý.

Na svoje vzťahy nedávno spomínal aj pred kamerami markizáckej Smotánky. V rokoch 1998 - 2006 bola jeho ženou výrazne mladšia bulharská tanečnica a moderátorka tureckého pôvodu Anife, ktorá do Českej republiky utiekla za lepším životom.

Ivan Vyskočil so svojou štvrtou manželkou Anife. Zdroj: profimedia.sk

„Občas u nás lietali aj nože. Dvakrát ma bodla. Ja som sa bránil,” povedal s úplným pokojom Vyskočil. Ako ďalej dodal, Anife za ním po tomto incidente prišla a sladkým hlasom sa ho opýtala, čo mu je. „No nič! Veď si ma bodla, ty krava,” bola vraj hercova reakcia. Temperamentná tmavovláska len poznamenala, že to nechcela a hneď sa mu ponúkla, že mu uvarí čaj alebo umyje nohy.

Ivan a Anife sa spolu rozhodne nenudili. Zdroj: profimedia.sk

„Kamarát Bulhar mi poradil, že keby som ju raz do mesiaca poriadne zmlátil, tak by som to mal v poriadku. Ale my na to nie sme stavaní a ona to v podstate vyžadovala,” dodal umelec, ktorý má aktuálne po svojom boku o 42 rokov mladšiu partnerku Romanu Fenclovú. Tá s hercovou exmanželkou dobre vychádza, čo dokazujú aj zábery, ktoré sa nedávno objavili na sociálnej sieti Facebook.