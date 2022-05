Pikošky zo zákulisia: Jorge s KORČUĽAMI na nohách, Attila od hlavy po päty v LUXUSE aj Gáborikove nežnosti!

Galéria fotiek (7) Jorge González, Attila Végh, Marián Gáborík a Ivana Surovcová

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - V nedeľu večer vyvrcholila markizácka šou Let's Dance veľkolepým finále. Tanečné výkony aj konečné rozhodnutie diváci videli v priamom prenose. No my sme mapovali aj to, čo sa dialo v zákulisí. Jorge González (54) dorazil na natáčanie s korčuľami na nohách, Attila Végh (36) bol oblečený v luxuse a Marián Gáborík (40) zahŕňal manželku nežnosťami.