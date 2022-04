Problémy slovenského rapera: Došliapla si na neho POLÍCIA... Naozaj urobil TOTO?!

BRATISLAVA - Niektorých to možno vôbec neprekvapí a iní zasa nebudú schopní veriť, že bol niečoho takéhoto schopný. Raper Michal Kmeť alias Separ, ktorý je bývalým manželom speváčky Tiny, mal opletačky s políciou. Umelec priznal, že si na neho muži došliapli pre niečo, čo teraz trpko ľutuje!

Separ je veľkým odporcom šikany a mladých ľudí sa snaží motivovať k tomu, aby svoj čas využívali inak ako tým, že ubližujú slabším. Raper je dokonca aj tvárou obdobne zameraného projektu, no a možno práve preto by niektorí neuverili, že tým, kto kedysi šikanoval iných, bol on sám.

O tomto období prehovoril v šou Trochu inak s Adelou, ktorá sa vysiela každý piatok na Dvojke a je plná zaujímavých hostí a pútavých tém. Separ bez obalu prehovoril o svojom boji s rakovinou či súkromnom živote, no odhalil čo-to aj zo svojej dávnejšej minulosti. Keď sa moderátorka pýtala na to, čo ho viedlo byť tvárou projektu proti šikane, úprimne priznal, že tým zlým bol kedysi on sám.

Galéria fotiek (4) Zdroj: RTVS

To, ako šikanoval spolužiaka, sa dokonca vyhrotilo až tak, že jeho konanie riešila polícia. Potom však prišlo trpké uvedomenie, keď bol šikanovaný jeho kamarát a raper zrazu pochopil, aké to je byť obeťou. Viac sa dozviete vo videu vyššie!

Galéria fotiek (4) Zdroj: RTVS