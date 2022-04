Vémolova vyplastikovaná Slovenka sa potrebuje „dať opraviť“: Niektoré zákroky trpko oľutovala!

Už čoskoro by sa mala Lela Ceterová vydať za zápasníka Karlosa Vémolu, s ktorým má dve deti.

A krátko pred svadbou sa budúca nevesta rozhodla nechať sa opäť vylepšiť. Respektíve by mali odborníci napraviť chybu, ktorej sa v minulosti dopustila. „Sú zákroky, ktoré ľutujem. A už by som na takú plastickú operáciu nešla. A teraz nastal čas, aby som napravila chyby, ktorých som sa na svojom tele v mladosti dopustila,” prezradila blondínka pre web Extra.cz.

O pár dní by sa mala podrobiť rovno dvom zákrokom. Okrem istej nápravy potrebuje totiž riešiť aj problém, ktorý vznikol v tehotenstve. „Keď už budem pod narkózou, tak to chcem mať za sebou. Jeden sa týka popôrodných problémov a druhý je hriech mladosti, ktorý treba napraviť. A priznám sa, že keby som to riešila dnes, tak by som na tú operáciu nikdy nešla,” vyhlásila Ceterová.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram LC

Čo presne potrebuje "opraviť", ale nekonkretizovala. Podľa spomínaného českého webu však v žiadnom prípade nepôjde o zmenšovanie Leliných vnád. Tak sa nechajme prekvapiť, či bude zmena viditeľná na prvý pohľad, alebo ide o zákrok na takej časti tela, ktorú bežne cudzím očiam nevystavuje.