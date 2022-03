Pohreb herca Ľuba Romana († 77): Záplava kvetov... Prišlo množstvo známych Slovákov!

VIDEO: Posledná rozlúčka s Ľubom Romanom

Herec Ľubo Roman celé dva roky bojoval so zákernou rakovinou. Všetko vyzeralo tak, že nad chorobou zvíťazí, no v pondelok ráno Slovensko obletela smutná správa. V nedeľu večer herec zomrel - príčinou smrti bol infarkt. Dnes do 13:15 odštartovala v bratislavskom krematóriu posledná rozlúčka.

Prišlo množstvo hercovych blízkych, ale aj priateľov a dlhoročných kolegov. Medzi smútiacimi nechýbal napríklad textár Kamil Peteraj, herci Emil Horváth, Ivan Letko, Vlado Černý, Karin Haydu, Juraj Kukura, Bibiana Ondrejová či Gabika Škrabáková. Tí smútočnú sieň doslova zaplavili kvetmi.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Počas rozlúčky sa na televízii premierali spomienky na hereckú kariéru Ľuba Romana, neskôr sa smútiacim prihovoril herec Karol Čálik.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Po rozlúčke rodina smútiacich prostredníctvom parte pozýva na pohárik do reštaurácie na brehu Dubaja. „Nezomrel som, lebo viem, že budem žiť stále v srdciach tých, ktorí ma milovali,“ píše sa na smútočnom oznámení.