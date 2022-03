Krásna správa od Tarzana z Markízy: Najprv nemal ani babu a teraz... Čakajú bábätko!

BRATISLAVA - Celý čas sa sťažoval, že v živote nemal to šťastie, aby si k sebe našiel tú pravú polovičku a zrazu... Zobral to hopom! Reč je o Michalovi Arbetovi, účastníkovi 12-tej série markizáckej Farmy. V hre síce veľa šťastia nemal a podarilo sa mu prehrať rovno tri duely, napokon však našiel šťastie v láske.

Počas trvania šou sa Michal, ktorý mnohým pripomínal akúsi slovenskú verziu Tarzana, prezentoval ako muž, ktorý dovtedy nemal práve veľké šťastie na ženy. Pred príchodom na statok mal akýsi „polovzťah“, ako to sám definoval, z toho sa však zjavne nič nevyvinulo. Až napokon počas minulého roka všetkých prekvapil.

Účasť v najobľúbenejšej slovenskej reality šou mu priniesla vzťah v podobe fanúšičky Katky, ktorá ho kontaktovala na sociálnych sieťach. A že ide o lásku ako hrom, dokazujú fotky, ktorými sa ešte v marci pochválili. Dvojica totiž na nič nečakala a práve na jar minulého roka svoj vzťah spečatila svadbou.

Zaľúbenci dlho neváhali ani s ďalším životným krokom. Necelý rok po svadbe vyšlo najavo, že Michalova Katka je tehotná a z manželov sa už onedlho stanú rodičia. „Prekvapenie,” napísal bývalý farmár k fotke na Instagrame, kde svojej drahej bozkáva tehotenské bruško.

Katka sa k oznámeniu tehotenstva vyjadrila o čosi obšírnejšie. ,,Láska moja, odkedy ťa poznám, milujem ťa každým dňom viac a viac. To, čo je medzi nami, a čo nás čaká, je najviac. Prišiel si mi do života nečkane a to, čo sa nám podarilo za ten rok, je zázrak. Nie každý má také šťastie a má doma taký poklad, ako si ty, a teraz budeme mať jeden náš spoločný,“ napísala.

Dvojici srdečne gratulujeme a prajeme najmä veľa zdravia!