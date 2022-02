Nepríjemné následky rakoviny: Slovenský herec má len 50 a... Toto teraz zažíva!

BRATISLAVA - Herec Marcel nemec aktuálne podstupuje liečbu rakoviny. A tí, čo sa sami liečili alebo mali onkologického pacienta v rodine, vedia, že to naozaj nie je prechádza ružovou záhradou.

Marcel Nemec koncom minulého roka podstúpil operáciu, pri ktorej mu z tela vyoperovali niekoľko nádorov. Následne musel začať dochádzať na chemoterapie.

Napriek tejto neľahkej situácii zostáva umelec optimistom a užíva si život. Jeho príspevky na sociálnej sieti Instagram sú plné pozitívnej energie. Najnovšie sa však s fanúšikmi podelil o nepríjemné následky svojej choroby.

Marcel totiž spozoroval, že jeho telo je čoraz krehkejšie a musí si dávať na seba veľký pozor. „Učím sa s tým existovať. Občas haluz, hlavne keď na to zabudnem a niekde sa len tak ťuknem o niečo a ono to po čase začne bolieť, ako by ma *ebla 100-tonová lopata,” prezradil.

Takéto problémy sa pritom zvyčajne spájajú s oveľa staršími ľuďmi. Ide zrejme o následok oslabenia organizmu, ktorý je vyčerpaný chorobou aj agresívnou liečbou. Napriek tomu herec neplače a nezúfa si. „Milujem svoj život. Ja žijem tak krásny život,” vyhlásil.