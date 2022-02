Známa Slovenka po plastike ZADKU: FOTO Rovno z operácie a... ŠIALENÁ SUMA za celý zákrok!

Plavovláska sa vďaka svojim úpravám preslávila a práve pre obrie prsia či napichané pery sa stala výraznou postavičkou rôznych šou ako Take me out či Nákupné maniačky. No a zdá sa, že s vylepšeniami ešte neskončila. Ako sme spomínali už včera, aktuálne sa v španielskej Marbelle zotavuje zo zväčšenia zadku.

„Keďže som žena, nikdy nie som s ničím spokojná. Túžila som po zmene. Nielen po výraznom zadku, ale aj širokých bokoch a úzkom páse, čo som touto operáciou dosiahla,” zdôvodnila svoje rozhodnutie na Instagrame. No a práve tam najnovšie aj zverejnila fotku svojho zadku tesne po zväčšení. A aby toho nebolo málo, záber je rovno z operačného stola.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram Z.Z.

Z pohľadu na krivky je zrejmé, že blondínka dosiahla to, po čom túžila - netají sa tým, že sníva o takom zadku, aký má sexi Kim Kardashian. A celá táto paráda nestála málo! Keďže tieto operácie na Slovensku nie sú až tak populárne a v podstate ich ani nerobia, Zuzanita si celý zákrok zaplatila v Španielsku, kde za celý proces i s ubytovaním vysolila 15-tisíc eur. Nuž, taký drahý zadok sme na Slovensku zrejme ešte nemali!