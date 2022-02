Česká herečka prežila počas víkendu PEKLO: Surová BITKA a pokus o ZNÁSILNENIE!

Kristýna Boková zverejnila na svojom Instagramovom profile príspevok, ktorým poriadne vystrašila svojich priateľov a followerov. Sympatická herečka v príspevku spomínala viaceré traumy a bolestné skúsenosti, ktoré ju počas života postretli. Počnúc zatýkaním jej otca, cez potrat a strach o dieťatko, až k sklamaniam, ktoré jej zapríčinili niektorí ľudia.

V príspevku však umelkyňa prehovorila aj o traumatizujúcej skúsenosti, ku ktorej došlo počas víkendu. „Nikdy som sa tak nebála. Nie o seba, ale o moju maminku, ktorá bola so mnou, o život mojich detí, ktoré by bezo mňa mali iný život. Túžba žiť pre ne a ochrániť tú, ktorá mi umožnila tu byť a žiť a žiť tak, ako to najlepšie dokážem. Pretože by ich to vštkých zlomilo,” uviedla na margo surového útoku Kristýna. „Keby tých úderov bolo viac alebo o trošku vyššie, uź by som o sebe nevedela a tej sile zla by som sa neubránila,” dodala.

Herečka tiež priznala, že útočník sa ju pokúsil znásilniť. Našťastie, k tomu nedošlo. „Niečo ma ochránilo a zmenilo znovu smer. Ja ďakujem, že aj keď strach zostáva, ja ho pomaly zase premením na dôveru v život,” zverila sa. „Som v poriadku, nie som znásilnená, ale viac som porozumela obetiam. Nemajú to jednoduché. A musia ustáť ďalšie a ďalšie prekážky, ktoré ich boľavé telá a duše musia prekonať,” pokračovala vo svojej výpovedi Kristýna.

Okrem iného tiež prezradila, že detaily hrozivého zážitku musela preberať s mužmi zákona, ktorí k nej našťastie boli láskaví a súcitní. Pri kontrole u lekárov však už podľa vlastných slov také šťastie nemala. A istý čas im trvalo, kým ako-tak prejavili empatiu. Boková svojou výpoveďou mnohých zaskočila. Priatelia, fanúšikovia a kolegyne jej pod úprimným priznaním zanechali komentáre plné podpory, ktorú teraz nepochybne potrebuje.

