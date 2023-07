Neustály STRACH vážne chorej Pariškovej: PLÁN pre prípad SMRTI!

Aneta Parišková (Zdroj: TV JOJ)

Aneta Parišková sa v máji 2020 dozvedela krutú diagnózu – non-Hodkinov syndróm. V tom čase práve plánovala sťahovanie na Floridu, kde pôsobí jej manžel Miroslav.

Namiesto toho on urýchlene pricestoval na Slovensko a začali spolu riešiť túto zložitú situáciu. „K mojej chorobe sme pristupovali veľmi pragmaticky. Zo všetkých síl som sa snažila vyliečiť, no zároveň sme sa akoby pripravovali na moju smrť,” povedala úprimne moderátorka pre Šarm.

V čase, keď chodila na chemoterapie, predala byt a vyplatila hypotéku. „Aby Mirkovi po mojej smrti zostalo menej dlhov. Sľúbil mi, že moja škôlka bude fungovať, aj keby som zomrela, a že by sa určite postaral o Danielka, Gabka a Nathanka,” prezradila ich plány. Zabezpečila aj to, aby jej muž mal heslá ku všetkým účtom.

Jej liečbu sprevádzali bolesti a rôzne problémy, no nevzdávala sa. „Na jednej strane som sa pripravovala na smrť, no bola som odhodlaná zo všetkých síl bojovať a vyhrať nad rakovinou,” povedala.

Aneta sa po liečbe vrátila aj do pracovného kolotoča a na ľudí pôsobí naozaj nezlomne a optimisticky. Bohužiaľ, isté následky na psychike pretrvávajú dodnes. „Zle spávam alebo sa nedarí spať vôbec. Pre veľkú únavu nestíham veci tak, ako by som chcela, v noci o tom intenzívne premýšľam a trápi ma to. Veľakrát je to aj tým, že sa podvedome bojím zaspať, lebo sa bojím, že sa už ráno nezobudím,” priznala svoje obavy.

Navyše si uvedomuje, že sa choroba môže kedykoľvek vrátiť. „Ale dnes žijem a veľmi sa z toho teším,” uviedla a poukázala aj na to, že vďaka chorobe si upratala priority, potvrdila si, že sa vydala za úžasného muža, a pocítila veľa dobrého od známych aj neznámych ľudí.

