INTÍMNA SPOVEĎ markizáckeho kata: Frajerka si myslela, že je STARÝ... Dcéra bola tri roky v MRAZÁKU!

Tanec je jeho život! Zdeněk Chlopčík sa totiž vďaka nemu môže pochváliť skvelou kariérou, ale aj úspechom v súkromí. Pred rokmi, keď si hľadal tanečnú partnerku, spoznal svoju manželku Brigitu. V tom čase mala 15 rokov, bola od neho o 16 rokov mladšia a on jej odvtedy nepovie inak ako "panenko".

V spomínanej knihe Zdeněk hovorí aj o svojom súkromí. A rovnako otvorená bola v rozhovore pre blesk.cz aj jeho manželka. „Najskôr sme spolu začali tancovať, potom sme spolu začali spať a nakoniec sme spolu začali chodiť. Mala som z toho totiž strach. On bol o 16 rokov starší. Ja som mala 16, on 32,” uviedla sympatická tanečnica. „Hovorila som si - On je starý, to nie, to nie. Ale čím ma dostal? Ja som mala ako 7-ročná chorého otca, takže sa o nás nemohol starať. A myslím si, že Zdeněk ma dostal práve tou starostlivosťou. Že sa o mňa zrazu niekto začal starať,” dodala.

Zdeněk Chlopčík s manželkou Brigitou. Zdroj: profimedia.sk

Brigita bola prekvapivo úprimná, i keď prišla reč na založenie rodiny. Netajila, že sa im počať spoločného potomka nedarilo. „Keďže manžel mal 48 rokov a ja 29, povedali sme si, že už nie sme najmladší a skúsili sme umelé oplodnenie,” priznala blondínka. „Samuel vyšiel na prvýkrát. Mala som 28 oplodnených vajíčok, z nich vznikol Samík. A potom som ešte mala dve skúmavky zamrazené po desať embryí. Na druhýkrát to nevyšlo a z tej tretej dávky máme Viktóriu. Takže Vianka bola tri roky v mrazáku,” dodala so smiechom blondínka.

FOTO: Zdeněk Chlopčík s milovanou manželkou a deťmi.