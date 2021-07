Starý posteľný záber Very Wisterovej: FOTO Bola dvadsiatnička a... Wau, to ako vyzerá?!

BRATISLAVA - Odvtedy, ako sa na obrazovkách televízie Markíza objavila legendárna šou Mojsejovci, uplynulo už 16 rokov. V roku 2005 sa do ich domu na Pereši nasťahovalo 12 kontroverzných postavičiek, ktoré bojovali o 2 milióny slovenských korún. A aktuálne sa Mojsejovci opäť vrátili!

Markíza šou po rokoch oprášila a Braňa s Norou v časoch ich najväčšej slávy si môžete pozrieť vďaka službe Voyo. Ikonickou reality šou divákmi pred rokmi sprevádzal moderátor Vilo Rozboril, no nebol jediný. Jeho pravou rukou bola vtedy moderátorka Vera Wisterová. A práve na ňu si vtedy jej kolega pripravil nečakanú "kulehu".

Keďže šou sa pripravovala aj v noci a makalo sa takisto aj počas veľmi skorých ranných hodín, v jednej z epizód Vilo nabehol do Verine hotelovej izby, aby ju zobudil. Pre ospalú Veru to zrejme nebol úplne ideálny budíček, no viac ako samotný žartík divákov zaujalo čosi celkom iné.

Vera Wisterová v reality šou Mojsejovci z roku 2005 Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Známa ryšavka vtedy nemala ešte ani 30 rokov, no pôsobila oveľa mladšie. A aj napriek tomu, že ju vytiahli z postele bola strapatá a nemala žiadny mejkap, vyzerala naozaj skvele. To, že Vera je prirodzene krásna žena, zrejme vysvetľuje to, ako dobre vyzerá dnes.

Zub času akoby sa na nej vôbec nepodpísal a napriek tomu že má po štyridsiatke, občas stále pôsobí ako dievčatko a rozhodne nepotrebuje žiadne nánosy mejkapu. Tomu sa povie parádne gény!

Vera vyzerá stále rovnako skvele Zdroj: Jan Zemiar

