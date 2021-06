Zdrvujúca rana pre Josefa Abrháma: Pomáhala mu s vozíčkom a teraz... Libuška navždy odišla!

Libuše Šafránková a Josef Abrhám zažili lásku na prvý pohľad. Hoci bol vtedy herec zadaný a nejaký čas žil paralelne dva životy, nakoniec zostal práve s obľúbenou Popelkou. Vzali sa v roku 1976.

Zdroj: FS Barrandov

Ako spomínajú ich kolegovia, ich vzťah bol plný lásky. A zostalo to tak aj s pribúdajúcim vekom, keď čelili rôznym problémom. „Libuška má neuveriteľnú oporu v Josefovi Abrhámovi, ale pozor, je to vzájomné! Je to ľudsky nádherná dvojica,” povedala pre Extra.cz herečka Eva Hrušková v čase, keď Šafránková bojovala s rakovinou. Podstúpila vtedy náročnú operáciu pľúc, pri ktorej jej odobrali nádor aj časť samotného orgánu a následne musela absolvovať dýchacie cvičenia.

V tom čase jej bol oporou manžel a neskôr sa to obrátilo. Josef začal mať problémy s chôdzou a termoreguláciou. Českí novinári niekoľkokrát zachytili Libušu, ako tlačila manžela na vozíku. Naposledy len pred pár mesiacmi – pred Vianocami s jej pomocou mrzutý Abrhám testoval úplne nový vozík a manželka sa ho snažila rozveseliť.

Josef Abrhám v roku 2016 na vozíčku vo filme Jak básníci čekají na zázrak Zdroj: Bio Illusion

V posledných mesiacoch sa herec spoliehal práve na svoju životnú partnerku. Uzavrel sa do seba a prestal komunikovať aj s kamarátmi. „Pepík mi robí starosti. Volám mu už niekoľko mesiacov, márne. Vždy sa mi hneď ozve. Zrejme je to s ním naozaj veľmi vážne,“ prezradil českému Blesku v marci herec Jan Kačer.

Tomu, že Abrhámove problémy s chôdzou pretrvávajú, nasvedčuje aj fakt, že Šafránkovú v pondelok popoludní neodprevádzal do nemocnice. Manželia sa podľa všetkého rozlúčili v dome, vonku prebehlo lúčenie so sestrou Miroslavou a na zákrok odviezla herečku jej kamarátka. Bohužiaľ, po operácii Josefovi milovaná Libuška navždy odišla... Niet sa čo čudovať, že umelecká obec má o neho teraz starosti.

Zdroj: Bontonfilm

Bezprostredná príčina smrti legendárnej herečky zatiaľ známa nie je. „Neviem. Mysím, že to lekári ešte skúmajú,” povedala s plačom sestra Miroslava denníku Aha!