Životná rana Dušana Kaprálika (†75): Vzácna choroba mu vzala manželku (†33)!

Dušan Kaprálik (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Herca Dušana Kaprálika postihol v mladosti naozaj trpký osud. Prišiel totiž o svoju milovanú manželku, ktorá zomrela veľmi mladá. S Helenou Romančíkovou, dcérou herca Ela Romančíka (†89), sa zoznámili ešte na strednej škole v Martine. Síce ho dlhú dobu odmietala, ale nakoniec jeho čaru neodolala.

„Mali sme nádherný, harmonický vzťah. Vzali sme sa a narodili sa nám deti. Potom však Helena ochorela. Najskôr jej začali tvrdnúť kĺby na rukách,“ vyjadril sa v roku 2014 pre Nový čas. Jeho manželka začala chodiť po rôznych liečeniach, ale nič jej nepomáhalo. Neskôr sa ku zdravotným problémom s kĺbmi pridali aj obličky.

Dušan Kaprálik (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Helena mala vzácnu chorobu a celý priebeh trval rok a pol. „Pamätám si, že práve sme boli so Zuzkou na Hviezdoslavovom Kubíne, kde vyhrala, a cestou naspäť sme prespali v Martine. V noci mi zatelefonovali, že Helena zomrela. Bol to pre mňa strašný šok. Nechápal som to, pretože ešte pred odchodom sme boli u špecialistov a nikto nič nezistil,“ povedal.

Dušan ostal na dve deti sám. O maminu prišli v útlom veku, Martin mal len 6 a jeho sestra Zuzana 9 rokov. „Niekedy večer sa deti pýtali a mrnkali, kde je ich maminka. Snažil som sa, aby nestratili istotu. Vysvetlil som im, že mamu už neuvidia, ale je stále s nami, a že ich ľúbi,“ dodal. O rok neskôr sa zoznámil so šermiarkou Silviou. Pre jeho deti sa stala druhou mamou.

(Zdroj: Nová scéna)

Herca Dušana Kaprálika môžete poznať z filmov ako Únos či Učiteľka. Taktiež sa objavil aj v rôznych televíznych projektoch. Česť jeho pamiatke.