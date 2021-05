Markizácka sexica podľahla vylepšeniam: Poriadne to prehnala... FOTO Preboha, čo si to dorobila s tvárou?!

Nikola sa síce na Farme veľmi neohriala, no zaujala už príchodom ako "pastierka". Sexi prsnatú blondínku človek len tak neprehliadne, no kým niektorí boli z mladučkej farmárky hotoví, iní už vtedy nechápali, ako môže vo svojom veku pôsobiť tak umelo.

Takto Nikola vyzerala v čase, kedy súťažila na Farme. Zdroj: TV Markíza

Tak však nikto netušil, že Nikola časom zájde ešte ďalej. Na statku síce karty nezamiešala, no minimálne sa jej podarilo aspoň trochu zviditeľniť a na konto si pripísala množstvo fanúšikov - najmä pánov, ktorým sa pri pohľade na jej prednosti krútila hlava.

Prsia Nikola na sociálnych sieťach tasí dodnes. Čo sa však zmenilo, a to naozaj výrazne, je jej tvár. Blondínka totiž podľahla napichávaniu pier až natoľko, že dosiahli doslova obrie rozmery. Nevedno, aké ďalšie zákroky si nechala na tvári urobiť, no na markizácku farmárku spred rokov sa už veľmi nepodobá.

Nikoline pery dosiahli obrovské rozmery... Zdroj: Facebook N.K.

Zdroj: Facebook N.K.

Svoje zrejme urobili najmä spomínané pery, na ktoré sa nechytá ani Silvia Kucherenko v "najhorších časoch", kým ju osvietilo a kyselinu si nechala rozpustiť. Toto totiž nepôsobí prirodzene ani v cezpoľnej vzdialenosti s oboma prižmúrenými očami.

Na druhej strane, je to jej tvár a pokiaľ je so svojím vzhľadom spokojná ona, to je zrejme to najdôležitejšie.