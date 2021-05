Heringhová má doma už pubertiačku: Z Kollárovej dcéry rastie krásavica!

Boris Kollár má v našich končinách povesť záletníka, milovníka nežného pohlavia a o jeho plodnosti by sa dalo tiež veľa hovoriť. Dôkazom je fakt, že líder hnutia Sme rodina má 11 detí s 10 rôznymi ženami. Akési špeciálne miesto v tomto jeho "háreme" má Andrea Heringhová, ktorá ako jediná s ním má rovno dve ratolesti - dcéru Sáru Zoe a syna Borisa.

Andrea Heringová má medzi ženami Borisa Kollára špeciálne postavenie.

Heringhová má ešte syna Nicka, ktorého otcom je jej exmanžel Gabriel Heringh. Bývalá playmate a modelka aktuálne po svojom boku nemá žiadneho oficiálneho partnera. Avšak ako hrdá trojnásobná matka sa na sociálnych sieťach pravidelne pýši fotkami svojich vydarených ratolestí.

Pochvalné komentáre sa objavujú najmä pod fotkami jej princezničky, 11-ročnej Sárky. „Krásna ako jej maminka,” zhodujú sa fanúšikovia Heringhovej, ktorá má takmer 15-tisíc followerov. A veru, hnedooké blonďavé dievčatko so znamienkom nad ústami by smelo mohlo byť detskou modelkou a s pribúdajúcimi rokmi by ako modelka zrejme tiež našla uplatnenie. Čo vy na to?

FOTO: Sara Zoe sa svojim rodičom ozaj vydarila.

Sara Zoe by mola byť modelkou. Čo poviete? Zdroj: Instagram

Andrea Heringhová má z dcérky Sarky veľkú radosť. Zdroj: Instagram