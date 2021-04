Spomienka na zosnulého Jozefa Bednárika († 65) : Na nakrúcanie priniesol kačky. zapli klimatizáciu a... Preboha!

Jozef Bednárik

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Koncom augusta to bude už osem rokov, odkedy do neba odišiel legendárny herec a režisér Jozef Bednárik († 65). Zosnulá ikona zostala v našich srdciach až dodnes. Bol ľudský, charizmatický, nesmierne talentovaný a na scéne sa doteraz nenašiel nikto, kto by jeho miesto mohol nahradiť. Na milovaného "Béďa" s láskou spomínajú všetci, ktorí mali to šťastie, že život zviedol ich cesty dokopy. A najnovšie sme si ho pripomenuli vďaka relácii Zlaté časy.